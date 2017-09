Når du blir småsulten om kvelden, trenger det ikke resultere i dårlig samvittighet. Så lenge du velger mørk sjokolade med minst 70 prosent kakao for å stagge søtsuget, er alt i orden. Det er nemlig mange sunne grunner til å spise mer sjokolade.

1. Fin hud

Det høye innholdet av antioksidanter i mørk sjokolade er bra for huden på flere fronter, viser forskning. Huden blir blant annet finere, fuktigere og bedre til å motstå solas UV-stråler slik at du unngår å bli solbrent.

2. Sunt hjerte

Du trenger bare å spise et par biter mørk sjokolade daglig for å få bedre hjertehelse. Den søte godsaken senker blodtrykket og øker årenes fleksibilitet, slik at blodet renner friere og risikoen for åreforkalkning og blodpropper reduseres.