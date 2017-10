SLIK MOTSTÅR DU SØTSUGET

6. Sørg for å få i deg nok krom. Det er en grunn til at flere bruker kromtilskudd for å bli kvitt søtsuget, ettersom krom spiller en viktig rolle for å holde blodsukkeret stabilt. Krom finner du særlig i skalldyr, kjøtt, nøtter og grovt brød.

7. Ta en bit mørk sjokolade. Velg en variant med ekstra høyt kakaoinnhold (minst 80%), slik at den oppleves mer bitter enn god. Mørk sjokolade er uansett et bedre valg enn vanlig melkesjokolade, og det skal ofte ikke mer til enn en liten bit før behovet demper seg.

8. Lag deg en kopp te, gjerne urtete med kanel, fennikel eller lakris, som kan gi demping av søtsuget.