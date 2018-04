Syltet rødløk

2 rødløk

1 dl eplesidereddik

1 dl vann

1 ss honning

½ ts havsalt

Slik lager du syltet rødløk

Hakk løken og hell den på glass.

Kok opp resten av ingrediensene og la det putre i noen minutter.

Hell det over løken og legg på lokk.

La det trekke i 6–8 timer.

Du kan variere ved å tilsette 1 ts korianderfrø, fennikelfrø, hel spiskummen eller stjerneanis.





Hvor lenge holder syltet rødløk seg?

Syltet rødløk holder seg i kjøleskapet i et par uker, men det er så godt at du neppe får noe til overs. Hvis du vil sørge for at rødløken holder seg best mulig, kan du først skylle sylteglasset i kokende vann og deretter atamon (konserveringsmiddel). Sørg for at løkene er helt dekket av eddiklaken.