Du kan forbrenne mange ekstra kalorier hvis du putter inn litt ekstra trening i hverdagen. Her er 10 superenkle tips til hvordan du gjør det.

Tren på jobben

Innfør en felles treningsrutine for eksempel før lunsj eller litt utpå ettermiddagen. Du og kollegene dine kan stå i planken, gjøre knebøy eller seteøvelser.

Lag aktive avtaler

Sørg for at venninnetreff handler om noe annet enn mat. Dere kan for eksempel gå på spa eller i svømmehallen, teste en ny time på treningssenteret eller gå en lang tur der dere får pratet ut.

Del opp treningen

Sliter du med å motivere deg til en lang treningsøkt, kan du dele opp treningen i mindre biter fordelt gjennom dagen. Konsentrer deg om én muskelgruppe hver gang du har fem minutter, slik at den ene muskelen blir mest mulig sliten. Det gjør du ved å kjøre flere sett av samme øvelse.

Her finner du inspirasjon til flere treningsøvelser.

40 ekstra skritt per etasje tilbakelegger du når du tar trappa i stedet for heisen.

Løp en (liten) tur

Å nei, tenker du kanskje. Men løping er faktisk en av de mest effektive treningsformene som finnes, og den gode nyheten er at du ikke trenger å løpe særlig langt for å få en helsegevinst. Sett deg to–fire kilometer som mål, og start eventuelt med å småjogge eller gå.

Finn en treningspartner

Har du en makker som venter, er det ikke bare større sjanse for at du skal komme deg av gårde på trening: Sammen kan dere presse hverandre, slik at treningen får større effekt.

50 ekstra kalorier per time...

... forbrenner du når du står og jobber i stedet for å sitte

Bær varene selv

Hvis du ikke skal storhandle, er det lurt å bære kurven i stedet for å trille den rundt eller legge alt i en handlevogn. Det er gratis trening for armmusklene.

Ha en regel om at du skal gå når du snakker i telefonen

Bruk tiden

Utnytt ventetiden når tevannet koker eller skriveren jobber med en utskrift. Du rekker å ta 10 armhevinger eller å stå et par minutter i planken. Husk at alt monner.