Derfor bør du trene beina

Å styrke muskulaturen i beina handler ikke bare om forfengelighet. Et veltrent utseende er faktisk den minste av gevinstene. Men når du begynner å styrketrene beina, er det selvfølgelig lurt å gjøre det på en slik måte at de blir så harmoniske som mulig. Dessuten vil sterke bein hjelpe deg på mange andre måter.

Det blir lettere å utføre hverdagsaktiviteter som å gå i trapper, løpe etter bussen og mye annet. De store musklene i bein og rumpe er involvert hver gang du tar et skritt.

Forbrenningen øker når de store musklene i beina blir sterkere. Muskler forbrenner flere kalorier enn fett, og de store musklene i beina gir ekstra uttelling på kalorikontoen nettopp fordi de er store. Hvis du øker muskelmassen med en halv til en kilo, øker forbrenningen med ti prosent. Så dersom du vanligvis forbrenner 2000 kalorier på et døgn før du øker muskelmassen med en halv kilo, vil du altså forbrenne 200 kalorier ekstra i døgnet – bare ved å sitte stille.

Du blir raskere, bedre og mindre utsatt for skader hvis du løper eller driver med andre former for kondisjonstrening som involverer beina, rett og slett fordi du blir i stand til å trene bedre.

Korsryggen blir sterkere. Svak muskulatur i baklår og rumpe er en vanlig årsak til problemer med korsryggen. Ved å styrke muskulaturen, som blir slapp når du sitter mye, reduserer du risikoen.

Du slipper friksjonssår på huden på innsiden av lårene – og en god del andre irritasjonsmomenter – når lårene blir faste og slanke. Du sliter heller ikke jeansen så lett på dette området.

Bein - hva er ditt ømme punkt?

