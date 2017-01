Bør jeg trene med en sliten kropp?

Trening selv om kroppen er sliten?

Hvis du føler at kroppen nekter å trene, bør du ta en pause, men selvfølgelig ikke på den måten at du bare kaster deg ned på sofaen og glemmer alt om trening. I stedet bør du senke ambisjonene.

Som regel skyldes tunge bein at musklene ikke har rukket å komme seg etter siste treningsøkt, og det bør du ta hensyn til, for det kommer ikke noe godt ut av å (over)belaste et system som er presset fra før av. Så spar intervallene til en annen gang, og gjennomfør i stedet en lettere treningsøkt, enten det er kondisjons- eller styrketrening du har planlagt.

Det vil faktisk være enda bedre for restitusjonen hvis du gjør noe som får fart på blodsirkulasjonen uten å stresse kroppen og belaste musklene for mye, enn om du lar være å trene helt i en dag eller to. Dette kalles for aktiv restitusjon og kan være for eksempel yogaøvelser, en omgang massasje, balanseøvelser, noen lengder i svømmehallen eller en rolig spasertur.