4. Er dans bare for de veltrente?

Det krever ingen særlige forutsetninger å danse. Det viktigste er at du har et åpent sinn og gir deg hen til musikken og bevegelsene. Hvis det er noen av trinnene du ikke får til, så legg til dine egne bevegelser og improviser så godt du kan. Konsentrer deg om deg selv, og glem de andre deltakerne.

5. Hva om jeg bare føler meg kjempeteit?

For mange kan det føles i meste laget å riste på rumpa eller gjøre sexy bevegelser i en sal sammen med andre. Men prøv å gjøre det på din egen måte, og ta det med smil og latter. Sannsynligvis er det slik at du verken skiller deg ut eller gjør for mye ut av deg.