De vanligste treningsfeilene kvinner gjør

Kjenner du til at du gir alt både når det gjelde trening og kosthold, men likevel ikke får de resultatene du ønsker? Kanskje du gjør de samme, klassiske treningsfeilene, slik mange andre kvinner også gjør.

1. Spiser for lite

Det er mye mulig at det er en effektiv måte å gå ned i vekt på, men det er langt fra sunt å holde kaloriinntaket på et minimum. Dessuten gir du deg selv veldig vanskelige forutsetninger for å trene skikkelig og effektivt.

2. Tror at styrketrening gjør deg stor

Det er for mange kvinner som holder seg unna styrkeområdet på treningssenteret, fordi de tror at man blir stor og maskulin av å løfte vekter. Det stemmer ikke. Det skal ufattelig mye styrketrening til for at kvinner skal se maskuline og pumpede ut.