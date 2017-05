Du nyter treningen mer

Du trener lenger

Du senker blodtrykket

Frisk luft og grønne omgivelser, er bra for blodtrykket ditt. En australsk studie viser at 20 minutter i uka i en park eller skog, kan senke risikoeen for forhøyet blodtrykk med ni prosent. Hvis du til og med trener ute med en intensitet som får opp pulsen, så er det en ekstrabonus for blodtrykket.



Folk som trener utendørs føler seg mer tilpass og nyter treningen mer, viser studier. Det er det flere grunner til, men en av dem er at utendørsomgivelsene ofte er finere og mer varierte enn veggene på treningssenteret. Nytelse skal man ikke kimse av, for jo mer du nyter treningen, desto større er sannsynligheten for at du faktisk får trent.Når vi flytter treningen ut i det fri, har vi en tendens til å trene lenger, viser studier, og det kan du kanskje kjenne igjen selv også. For når du først har kommet deg ut, så oppdager man plutselig hvor deilig det er, og man vil slett ikke inn igjen.