Hvorfor har jeg så dårlig balanse?

Jeg har lagt merke til at balanseevnen blir dårligere jo eldre jeg blir. Hva skyldes det? Kan jeg gjøre øvelser for å styrke balansen?

Det er generelt en utfordring for kroppen å holde seg oppreist. Men jo eldre vi blir, desto dårligere blir hjernens samspill med de forskjellige systemene som hjel­per oss med å holde balansen. Blant annet svekkes sansene, vi får dårligere avstandsbedømmelse, og muskler og skjelett blir svakere.

Derfor bør du trene opp balansen

Hvis du vedlikeholder din fysiske styr­ke, for eksempel ved å trene balansen, kan du likevel sikre deg et godt stykke på veien. I tillegg til at du oppnår bedre stabilitet og får en rankere holdning, reduserer du samtidig risikoen for skader og overbelastninger. Og det er heldigvis aldri for sent å begynne. Nedenfor får du tre gode øvelser som trener balansen.