Guide til restitusjon etter trening

Hvordan bør jeg restituere?

Minuttene etterpå

Gi kroppen lov til å roe helt ned ved å gjøre avspenningsøvelser. Sørg også for å tanke opp med minst en halv liter vann. Har du svettet mye, kan du tilsette litt vanlig bordsalt i vannet.

Vet du hvor mye vann du bør drikke når du trener? Her får du svaret.

Timene etterpå

Har du trent kondisjon, så sørg for å gi de trøtte musklene karbohydrater, slik at de får energi til å bygge seg opp igjen. En porsjon gryn, ris eller pasta er bra for musklene og fyller opp lagrene raskt.

Slik velger du de beste karbohydratene.

Er det beina som er slitne, kan du vurdere å sette på et par kompresjonsstrømper. Mange løpere bruker dem når de trener, men det er faktisk etter trening at de gjør mest nytte. Strømpene hjelper venepumpa med å presse blodet ut av musklene, slik at sirkulasjonen øker. Du kan også be kjæresten om å massere deg for å få blodet til å strømme bedre gjennom de trøtte musklene. Ifølge en australsk studie kan grundig massasje tre timer etter intensiv trening redusere muskelsmerter og ømhet i leddene med 30 prosent.