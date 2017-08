Fire myter om kvinner som trener med vekter

Myte 1. Kondistrening er den eneste måten å gå ned i vekt på

Fettapet starter og slutter ikke med kondisjonstrening! Overdriver du treningen på tredemølla og i romaskinen, kan det faktisk bremse fettforbrenningen i det lange løp. Du må derfor gjøre mer bare for å holde formen ved like. Det beste resultatet får du hvis du blander styrke- og kondisjonstrening.

Myte 2. Kvinner som løfter vekter blir bredskuldra

En av de mest seiglivede mytene ... og den som stemmer minst! Muskler tar mindre plass enn fett, så det eneste som skjer når du trener med vekter er at du ser mindre ut. Sannheten er at det skal mye hard jobbing og et ekstremt lavt fettnivå til før musklene begynner å vokse utover som på en kroppsbygger. Spesielt gjelder dette kvinner.