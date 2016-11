Dette tenker du i løpet av en spinningtime

Du er blitt lokket med av kjæresten eller venninna som riktignok har fortalt deg at spinning er en av de beste måtene å forbrenne det siste sideflesket på før badesesongen starter for alvor. Du har sikkert tenkt at så lenge de små fitness-bertene du kjenner klarer en time, så burde dette være barnemat for deg. Da må du tro om igjen!

Her er 14 andre tanker som trolig har gått gjennom hodet ditt hvis du tilfeldigvis har havnet i en spinningtime.

1. “4 minutter.. 15 sekunder.. Oppover.. 45 sekunders full gass.. 1 minutt... 15 minutter! Kom igjen!... "Er jeg den eneste som ikke fatter hva pokker vi skal? OK, bare gjør det de andre gjør. "

2. “Dette er vanvittig, jeg visste ikke at jeg kunne svette så mye!..."

3. "Hvordan fikk jeg den idiotiske ideen å bli med på denne galskapen? Det er fotball på TV!"

4. “Fillern, det er gått fem minutter og jeg er tom for vann!"

5. “Hvordan kan instruktøren være så megairriterende sprek?”

6. “Jeg skulle ikke ha spist to porsjoner spaghetti bolognese før jeg kom!”