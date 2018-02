Introduksjon til treningssenteret

Det vanskeligste ved å trene på treningssenter er verken å løfte tunge vekter, følge vanskelig koreografi på steptimer, vrikke på hoftene på zumba eller gjøre armhevinger på tærne. Det vanskeligste er faktisk det aller første skrittet du tar over dørterskelen. Så fort du har lagt det bak deg, er du nemlig innenfor og med i gjengen. Da ser du at det ikke er noe å være det minste redd eller nervøs for.

Legg en plan for én uke om gangen, og legg det inn i kalenderen. Nå har du en viktig avtale med deg selv som ikke kan avlyses. Er du litt sliten en dag, så tenk på hvor glad og stolt du er når treningen er unnagjort og hvor mye energi du får av å trene.

Hva vil du trene?

Nybegynner? Slik bør du trene