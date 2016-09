Det kan godt hende at du ikke er andpusten når du passerer målstreken etter en gåmaraton. Og du klarer helt sikkert å komme deg ut av sengen neste morgen uten å føle deg ødelagt, men ikke misforstå: En gåmaraton krever gode forberedelser og masse trening hvis opplevelsen skal bli en fornøyelse og ikke en belastning.





Her får du et par nyttige tips for å bli helt klar til de 42,2 kilometrene.

Slik forbereder du deg til gåmaraton

Utstyr

Du trenger pustende lettvektsko med god plass til tærne. De må sitte godt rundt hælen.





Forberedelse

Lange gåturer.





Ernæringsbehov

Du skal spise vanlig sunn, variert mat. Drikk lite og ofte – gjerne energidrikk under selve løpet.





Taktikk

Du kan velge å gå hele veien, men kan også utfordre deg selv litt ved å veksle mellom å løpe og gå i ett minutt om gangen.





Mangler du stadig at blive overbevist om, hvorfor du skal gå et gåmaraton? Sjekk disse ni fordelene!