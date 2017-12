En skritteller gjør at du går 1,5 km mer - hver dag!

Har du ambisjoner om å få mer mosjon, men sliter med å få gjennomført det? Begynn å gå!

Gange er perfekt mosjon - ikke minst hvis du ikke trener så mye i utgangspunktet. Gange gir deg optimalt vekttap, det motvirker depresjon, styrker hjernen og skjelettet. Og så er gåturer mer skånsomt mot ledd og muskler enn for eksempel løping.

Hvis du vil bevege deg mer i hverdagen, gjør du deg selv en kjempetjeneste ved å skaffe deg en skritteller.

En skritteller virker!

Atskillige undersøkelser viser at en skritteller virker nesten magisk motiverende. Et forskerteam fra Stanford University School of Medicin sammenlignet over 25 forskjellige studier av en skrittellers effekt på folks mosjonsvaner, for å se om det var et entydig bilde. Og det var det.

Over 2500 mennesker (flest kvinner over 40) deltok i de forskjellige forsøkene. Og i gjennomsnitt gikk de over 2000 skritt mer HVER eneste dag enn de gjorde før de ble utstyrt med en skritteller. Det tilsvarer at de økte sitt daglige aktivitetsnivå med rundt 27 prosent – eller gikk over 1,5 km ekstra hver dag.

Den ekstra mosjononen ga også utslag på helsa: Både vekta og bldotrykket falt markant i løpet av de 18 ukene de ulike forsøkene varte.

Derfor virker en skritteller

En skritteller er motiverende på flere måter:

1. Den har kontroll på aktivitetene dine. Den er utrolig effektiv til å ha kontroll på hvor mye du går i løpet av dagen - og skrittelleren får med seg alt! Det er motiverende å vite at turen ut med søpla også har noe å si.

2. Du kan sette personlige mål. I mange skrittellere kan du taste inn dine personlige mål for hvor aktiv du vil være.

3. Den gir deg stautsen fortløpende. Den kan hele tiden vise deg hvor mye du mangler for å nå dagens mål - det motiverer deg akkurat nok til at du får rørt litt ekstra på deg mot slutten av dagen.