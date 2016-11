Slik får du maksimalt ut av gåturen

Intervaller booster gåturen

Hvis du vil få maksimalt ut av gåturen, er det lurt å snike inn litt intervalltrening underveis, slik at du får opp pulsen - uten å løpe.

Et eksempel på en effektiv gåtur kan være at du starter med en kilometer stille og rolig. Deretter går du 5 x 2 minutter i så høyt tempo som mulig. Pausene mellom intervallene består av to minutters vanlig gange. Avslutt med én kilometer rolig gange..