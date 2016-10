Slik påvirkes forbrenningen din av en daglig gåtur på to minutter

Du tror sikkert at et minutts gange fra eller til ikke gjør den store forskjellen. Men da må du tro om igjen - et minutts gange gjør faktisk en KJEMPESTOR forskjell. Se hvor mye sunnere du blir for hvert daglige minutt du går.

1 min. gange

Du kan få et midjemål på fire cm mindre enn en person som sitter i ro hele dagen.

2 min. gange

Du aktiverer de genene som er ansvarlige for nedbryting av fett og karbohydrater.

3 min. gange

Blodtrykket ditt synker.

5 min. gange

Selvfølelsen forbedres med 46 prosent og du blir 54 prosent gladere.

5-10 min. rask gange

Kreativiteten og evnen til å løse problemer øker med 60 prosent