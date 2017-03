Hvis du tror at spinning stort sett er det samme som å sette seg opp på sykkelen ute, så tar du feil. Spinning er en av de beste måtene å trene kondisjonen på, fordi du ikke blir avbrutt av andre trafikanter eller rødt lys i et veikryss - du kan gi gass hele tida. Og så er lårmusklene som aktiveres noen av kroppens største, så det gir en effektiv kaloriforbrenning når du kommer skikkelig i gang. Du kan med andre ord forbedre kroppens fettsammensetning og muskler, samtidig som du kan senke blodtrykket og forbedre kolesteroltallet.

Men det er fort gjort å jobbe for hardt på spinningsykkelen når du er nybegynner. Hvis du ikke er vant til hard mosjon, så kan du fort overbelaste musklene så de frigir et protein som i verste fall kan skade nyrene. Tegn på at du trener for hardt kan være hovne bein eller muskelsmerter. Så ta det med ro i starten, og kjenn etter hva kroppen din prøver å fortelle deg.