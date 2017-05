Snarveien til bedre form

Unnskyldningen om for lite tid til å trene holder ikke lenger. Det trengs faktisk ikke mer enn fattige 40 sekunder for å gi formen et realt løft, viser en ny undersøkelse. Vel å merke så lenge du gir absolutt alt.

I et forsøk skulle inaktive testpersoner sykle på spesielle sykler designet for intervalltrening i 10 minutter om gangen. De skulle sykle helt rolig, bare avbrutt av 2 x 20 sekunder med bånn pinne. Treningen ble gjennomført tre ganger i uken. Det betydde totalt 30 minutter trening og altså bare to minutter med knallharde intervaller per uke. Likevel var det nok til å bedre formen med hele 12 prosent.

Det som imidlertid overrasket forskerne mest, var at det ser ut til å ha motsatt effekt å kjøre flere intervaller enn de nevnte 2 x 20 sekundene. Hvert ekstra intervall gjorde nemlig at den samlede formforbedringen sank med fem prosent. Dette skal forskerne undersøke nærmere, men én forklaring kan være at du ubevisst setter ned tempoet litt for å spare energi når du blir bedt om å trene for fullt mer enn to ganger.

Kilde: University of Stirling