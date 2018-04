Løp og gå - og bli dobbelt så god

Treningens to hovedelementer

Det er to elementer i maratonprogrammet som har avgjørende betydning for om du lykkes.

Det første er regelmessige distanseøkter, der fokuset er på å trene stadig lenger. Intensiteten bør være så lav under hele treningsøkta, at du klarer å snakke uten problemer. Hvor lenge du trener er avhengig av din fysiske form. I starten kan 30 minutter være mer enn nok, men etter hvert bør du øke varigheten slik at du kommer opp i en og en halv time, gjerne lenger. Det primære formålet med den lange turen er å fremme kroppens evne til å forbrenne og øke utholdenheten. Kroppen og psyken venner seg også til å være i gang lenge, noe du har stor nytte av når du endelig står på startstreken og skal løpe din første maraton.

Det andre elementet i maratontreningen, er treningsøkter med høy intensitet. I stedet for å løpe stille og rolig mellom gåturene, bør du løpe med en intensitet som får deg til virkelig å hive etter pusten. Varigheten trenger ikke være mer enn et par minutter, etterfulgt av tre-fire minutters rolig ganger. Du skal gjøre øvelsen fire til seks ganger, og etter hvert helt opp til åtte ganger.

Det er snakk om en relativt hard øvelse som skal venne kroppen til en stadig større belastning. Det er derfor spesielt viktig at du ikke trener dagen etter denne treningsøkta. Som "betaling" for slitet får du større oksygenopptak, økt muskelstyrke og et betydelig raskere løp enn du tidligere har prestert.

Ukas siste treningsøkt er primært for å restituere slitne bein. Derfor er det viktig at intensitet og varighet holdes nede. Husk at akkurat som i mange andre situasjoner, er det kvaliteten som teller for å få et godt resultat, ikke kvantiteten.

Tøy ut!

Ta deg tid til å tøye ut skikkelig. Det rådet gjelder uansett om du vil løpe maraton eller holde deg til vanlig mosjonsløp. Utrolig mange gode intensjoner forsvinner halvveis på grunn av ømme muskler eller skader som følge av manglende uttøying.