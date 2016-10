Åtte pinlige situasjoner alle løpere gjenkjenner

6. Å gjøre alt for å nå den siste 0,18 km

Det er rett og slett mye kulere å si at man har løpt fem km i stedet for 4,82 km, og derfor er du villig til å løpe et par ganger ekstra fram og tilbake på veien foran huset ditt slik at du får rundet opp - selv om naboen ser litt rart på deg.

7. Å snakke med seg selv

”Kom igjen, du er snart halvveis”

”Det var du som ville bli kvitt kosemagen”

”En kilometer til, EN KILOMETER!”

”Hvorfor utsetter jeg meg selv for dette?"

”Åh, han er søt”

”Jeg skulle aldri ha spist den sjokoladen”

”Au, au, au, au, au”

8. Å gjøre i buksa

Oops, det var visst ikke en fis ...