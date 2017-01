Bli toppmotivert for vinterløping

Åtte tips for å få på løpeskoene

Mange elsker å løpe om vinteren, når mørket har lagt sin beskyttende dyne over landskapet, og det er det mange gode grunner til. Det kan være helt magisk å løpe i lysene fra byen eller i nysnøen på landeveien som ingen har tråkket på ennå. Det er en fin måte å oppleve vinter- og kveldsstemningen på, og velkjente områder vil gi deg helt nye opplevelser. Du har ofte hele herligheten for deg selv, og lyset fra hodelyktens skarpe strime av lys, gjør det naturlig å snevre inn fokuset, slik at du opplever løpeturen som et mentalt fristed hvor du kan fordøye arbeidsdagen og tømme hodet.

Varm opp klærne

Gjør det til en fornøyelse å ta seg løpetøy. Legg det på ovnen, og sett joggeskoene foran den mens du varmer opp inne. Når du tar på deg klærne, sprer varmen seg i kroppen, og du får lyst til å komme av gårde.

