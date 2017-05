Bør jeg ha sex før et stort løp?

Det korte svaret er ja. Tidligere trodde man at orgasmen tappet folk for krefter, og derfor forbød man idrettsfolk samleie i dagene opp mot et viktig stevne. Den teorien viser seg ikke å ha hold i virkeligheten.

Mange idrettspsykologer mener tvertimot at orgasmen fremmer yteevnen, fordi man ikke er så anspent etterpå. Men det er verdt å poengtere at det bare er rolig sex, helst med partneren som den mest aktive, som øker yteevnen. Ligger din kjæreste og holder på hele natta, så er det tvilsomt at han vil kunne yte sitt beste dagen derpå.