Fem løgner vi løpere forteller til andre

3: ”Det er en fantastisk naturopplevelse!”

Og det er sant. Så lenge man ikke er så uheldig å tråkke i noe i den fantastiske naturen, som du må hjem og skrape av skoen etterpå.

4: ”Du får mange nye løpevenner.”

Noe som er en god ting, for dine gamle venner blir fort lei av løpe-oppdateringene dine på Facebook, og av alle historiene om hvordan du har gått over til kalde karbohydrater og har kuttet tre viktige sekunder av femkilometer-tiden din.

5: ”Det er billig! Du trenger bare et par sko, og så er du klar!”

Ja. Pluss et par shorts - et et sett lange og knelange tights. Og en langermet løpetrøye, en vindjakke og en vest. Og noen kompresjonsstrømper. Og en GPS-klokke, et drikkebelte, reflekser og hansker. Pluss energidrikk, geleer og cirka 450 kroner for hvert løp du vil delta i. For ikke å snakke om et par svettetransporterende T-skjorter som - etter prisen å dømme - er sydd av romvesener hos NASA. Men da er du stort sett klar.