Fire tips til å bli en raskere løper

Kadens:

Hva betyr det?

Kandensen angir hvor mange skritt du tar i minuttet.

Hva er en god skrittfrekvens?

En del studier peker på ca. 180 skritt per minutt som et gyllent mål, men dette bør imidlertid tas med store forbehold. En del løpere vil naturlig velge den optimale skrittfrekvensen til den gitte hastigheten, men mange vil også med fordel kunne prøve å øke med 5-10 skritt per minutt, hvis de ligger med en lav skrittfrekvens.

Hvorfor er det viktig?

En høyere kadens gjør at foavsettet kommer lenge inn under kroppen, og gjør kontakttiden kortere. Det gir mindre støt opp gjennom kroppen i hver landing, og avlaster dermed ankler, knær og hofter.





Skrittlengde:

Hva betyr det?

Skrittlengden angir hvor lange skritt du tar.



Hva er en god skrittlengde?

Det er helt umulig å definere, fordi det avhenger av hvor lange bein du har og hvilken hastighet du løper i.





Hvorfor er det viktig?

Lengre skritt kan gi bedre toppfart og bedre framdrift. Men det er avgjørende at det ikke blir lange, tunge skritt med et fotnedsett langt foran kroppen. Den økte skrittlengden skal føles naturlig, og være et resultat av en styrket beinmuskulatur og optimal avvikling. Eliteløpere har en skrittlengde på to meter, mens kadensen ligger på 180-200. Så der går det unna.