Det er vel ingen overraskelse for noen at trening er sunt for kroppen. Men ifølge en studie, kan du med en helt bestemt type trening forlenge livet ditt markant. Høres det fristende ut, så er det intervalltreningen du bør kaste deg over. Ifølge forskerne så bremser det nemlig noen av de negative effektene i kroppen, som kommer med alderen.

Mer nøyaktig så handler det om å dele opp treningen i intervaller, der du i korte perioder av gangen gir full gass. Du kan for eksempel bytte på å sprinte alt du kan i 20 sekunder og så lunte i 60 sekunder på løpeturen. Eller du kan droppe klokka og bare gi gass fra en lyktestolpe til den neste, og så gå mellom de to neste lyktestolpene før du sprinter igjen.