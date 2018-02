Mat og drikke på 10 km

Derimot er det viktig å spise optimalt før løpet og fylle opp lagrene etterpå.

FØR: Det er ekstremt viktig at du spiser og drikker optimalt før en 10-kilometer. Kroppen skal ha fulle lagre, men samtidig er det helt avgjørende at du ikke føler deg proppfull og tung. Det er individuelt hva som fungerer best, men for de fleste er det perfekt å spise et måltid med mye karbohydrater, for eksempel en porsjon pasta med kylling eller et par skiver grovbrød med syltetøy eller honning 2½–3 timer før start.

Sørg også for at væskebalansen er i orden, men unngå å drikke altfor mye vann. Kroppen kan ikke lagre vannet, og du risikerer å vaske ut viktige salter og mineraler hvis du drikker for mye. ¼ liter vann i timen de siste 3–4 timene før løpet er passe for de fleste.

UNDER: Hvis du gjennomfører 10-kilometerløpet på under 60 minutter, har du ikke behov for å få i deg væske eller energi underveis. Unntaket er hvis du løper i ekstrem varme, eller hvis du svetter mye. I så fall vil 1–2 glass vann etter 5 km være gunstig. Mange synes likevel det er deilig å få skylt halsen underveis.

ETTER: Etter løpet er det viktig å få i seg raske karbohydrater og væske i løpet av ganske kort tid. En banan, et eple eller en energibar sørger for karbohydratene, mens et par glass vann gir deg nok væske. I løpet av en time bør du også spise litt protein, som hjelper med å bygge opp igjen de løpetrette musklene. En porsjon havregryn med melk eller et rundstykke med magert kjøttpålegg er fine proteinkilder.