Åtte enkle tips som får deg i løpeskoene

5. Risiker et eller annet

Inngå et veddemål. Gjerne et litt stort der du virkelig satser noe. De fleste av oss fungerer slik at vi kommer oss lettere av gårde hvis vi risikerer å tape penger eller får riper i et sporty image.

Derfor får veddemål deg til å trene mer.

6. Omprogrammer hjernen

Hvis kroppen og hjernen kjemper mot løpeturene, så tving deg selv til å trene likevel. Etter et par ganger vil kroppen og hjernen akseptere det nye mønsteret som en vane, og det blir lettere å komme seg ut. Særlig hvis du løper på et fast tidspunkt.

7. Sett deg delmål

Når du har et mål, virker det bare motiverende dersom målet er innen rekkevidde. Så lag små, overkommelige delmål, som for eksempel at du skal løpe tre ganger denne uken. Hver gang du når et mål, utløser det belønningsstoffer i hjernen, og du blir glad og motivert til å gjøre det flere ganger.

8. Løp tidlig om morgenen

Hvis du løper rett etter at du har stått opp, har du ikke tid til å finne på unnskyldninger og grunner til at du ikke har lyst. Dessuten: En morgentur påvirker hele dagen positivt.

