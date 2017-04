5. Få med deg fakta

En pulsklokke eller aktivitetsmåler kan være akkurat det som skal til for å motivere deg til å gi litt ekstra når du er ute og løper. Med smart teknologi rundt håndleddet kan du for eksempel hele tiden sjekke gjennomsnittsfart, tilbakelagt distanse, puls og kaloriforbruk. Det vil pirre konkurranselysten og bidra til å holde deg i gang.

6. Lag et mantra

Du kan bevisst styre tankene i positiv retning for å gjøre løpeturen lettere og mer overskuddsaktig. Finn et mantra som virker motiverende når du sliter aller mest. Det kan for eksempel være: «Jeg kan og jeg vil» eller «jeg blir sterkere for hvert steg». Du vil raskt merke hvordan du forandrer fokus.

7. Jobb med teknikken

En god løpeteknikk gjør turen lettere. Løp med rank rygg, og se rett fram mot horisonten. Kjeven skal være avslappet, skuldrene senket, og ikke knytt hendene, men la tuppen av tommelen og pekefingeren hvile mot hverandre.

Her finner du tips og triks til løpeteknikken.