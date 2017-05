8 tips til deg som ikke vil løpe mer

1. Avslutt i rolig tempo

Setter du inn en voldsom sluttspurt når du ser målstreken foran deg? Det er mye smartere å løpe langsomt på slutten, for da vil hjernen huske turen som behagelig i stedet for anstrengende, og det blir lettere å komme seg av gårde igjen.

2. Les om alt du går glipp av

Hvis du vurderer å parkere løpeskoene for godt, så tenk gjennom alt det gode du gjør for kroppen din når du løper: Løpere lever lenger enn ikke-løpere og har mindre risiko for å bli rammet av hjerte- og karlidelser, øyesykdommer, diabetes, slitasjegikt, kreft og infeksjoner.

Her finner du et hav av artikler som bekrefter at løping er noe av det beste du kan gjøre for kroppen din.

3. B e om anerkjennelse

Skamros deg selv når du har vært ute og løpt, men sørg for å få ros av andre også. Last opp resultatene på pc-en og del dem med andre, slik at de kan like, kommentere og sende smilefjes. Og vær stolt av det!