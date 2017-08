Det er raskt og enkelt å komme i gang med løping, og du kan gjøre det overalt. Likevel kan løping virke uoverkommelig for deg som ikke er vant til det. Men det trenger faktisk ikke å være kjedelig og tungt. Med disse tipsene kommer du til å fly av gårde på løperuten.

Kjøp løpeutstyr du liker

Det er morsommere å løpe hvis du har bra utstyr. Gode sko er spesielt viktig, men det er også fint med en jakke som skjermer for vær og vind. Akkurat nå får du en flott Kari Traa-løpejakke når du bestiller et abonnement på I FORM.

Sats på kilometer fremfor tider

Ta det stille og rolig i begynnelsen og løp i det tempoet som føles best for deg. Du kan alltids gå for de gode løpetidene senere, hvis det er det som motiverer deg.

Gjør det til en vane

Jo mer du gjør løping til en naturlig del av hverdagen, desto mindre energi trenger du å bruke på å overtale deg selv hver gang. Og et kvarters løping en regnfull dag, er uansett bedre enn ingenting.