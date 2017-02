Derfor er den første kilometeren alltid så hard

2. Hjernen må være med

Det er flott at du har kommet deg av gårde. Nå må du bare bruke den første kilometeren på å fortelle deg selv at det faktisk var verdens beste idé å ta en løpetur tidlig om morgenen, og at du bare skal løpe den første kilometeren av løypa. Deretter blir alt så mye lettere.

3. Du må være høy på endorfiner

Og det tar cirka en kilometer. Undersøkelser viser i hvert fall at etter den første kilometeren (eller ti minutters svette), er folk så høye på endorfiner at de kan fortsette å løpe uten problemer.

4. Du starter for hardt (eller langsomt)

Det er viktig at du finner ditt eget, behagelige tempo, og at du følger det hele veien. Du kan godt legge inn intervaller på turen, men hovedtempoet bør verken være for raskt eller langsomt.

God tur!