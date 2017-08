En slankere kropp, markerte muskler, sterkere skjelett og et høyere energinivå. Du vet allerede at det er mange fordeler ved å hoppe i løpeskoene et par ganger i uka. Men det gavner løpingen enda mer hvis du i tillegg finner en makker å trene med. Her er fire gode grunner til å bli en del av et løpefellesskap.

1. Du kommer deg av gårde

Når det står noen og venter på det, er det vanskeligere å droppe treningen de dagene regner øser ned og sofaen er mer fristende. For du blir garantert konfrontert med at du droppet treningen etterpå.

2. Du får støtte

En hånd på ryggen i krevende terreng, et par oppmuntrende ord når ruta føles uendelig lang og en high five når dere er ferdige. Støtte fra makkeren kan motivere deg og (kanskje) få deg til å glemme frustrasjonen når beina er helt utslitte og du har mest lyst til å vende snuta hjemover.