Derfor kan du bli oppblåst når du trener

Hvis du vil unngå å bli oppblåst når du trener, så er det avgjørende hvordan du puster. Gjør du det ikke riktig, kan det resultere i at magen sveller opp og blir oppblåst. Dette gjelder spesielt i løping, der pulsen kommer helt opp mot maks.

Det er superviktig at du ikke puster for overfladisk når du løper. Og det er avgjørende at du sørger for å trekke pusten gjennom luftrøret. En enkel måte å gjøre dette på er å konsentrere deg om at du puster inn gjennom nesa og ut gjennom munnen. Det kan være vanskelig hvis du er sliten og trøtt, for da trekker du ofte pusten bare gjennom munnen. Og da kan du være så uheldig at luften kommer ned gjennom spiserøret og havner i magen i stedet. Du vil da få motsatt effekt av hva du egentlig ønsker med treningen. Du blir oppblåst. Det forklarer Daniel Vigil, som er professor ved David Geffen School of Medicine på University of California i Los Angeles.