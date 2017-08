3. Finn riktig løpetidspunkt

Noen løper best før frokost, mens andre liker å bli kvitt stresshormonene på vei hjem fra jobb. En god idé er derfor å løpe på forskjellige tidspunkter av døgnet for å finne ut hva du liker best.

4. Varm godt opp

Hvis du løper med kalde muskler, så øker du risikoen for skader og klarer ikke prestere optimalt. Fem minutters rask gange med kraftige armsving bør være et minimum før en løpetur.

5. Gjør treningen hyggelig

Løp sammen med kjæresten eller venninnen slik at løpeturen også har et sosialt element. Liker du best å løpe alene, kan det være fint å høre på god musikk eller en lydbok underveis.