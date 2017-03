Hvis du er en av dem som bare vil sette i gang med løpingen, så bør du antakeligvis tenke over hvordan du skal gjøre. Det virker så lett bare å hoppe i løpeskoene - men så enkelt er det ikke hvis du vil ha en positiv treningsopplevelse. Sjekk her hva du IKKE skal gjøre!

1. Du nøyer deg med å løpe

Det kan godt være, du giver løb en ordentlig skalle - særligt i begyndelsen. Men dine ben er slet ikke vant til at blive brugt på den måde, så det er virkelig vigtigt, Det kan godt henne du tar helt av med løpingen - spesielt i starten. Men beina er ikke vant til å bli brukt på den måten, så det er viktig å starte litt rolig. Du kan for eksempel kombinerer løpetreningen med for eksempel styrketrening.

2. Du spiser annerledes

Det er ikke fordi det er noe galt i å spise sunt hvis det ikke er det du pleier å spise. Men magen vil reagere annerledes på løpeturen, hvis du plutselig begynner å spise andre ting enn du pleier, og du vil bli enormt utilpass.

3. Du ignorerer formen

Hvis du ikke lytter til kroppen, så kan du risikerer å få skader. Og da kan du ikke løpe i det hele tatt.

