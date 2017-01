Fire tips som gjør trening på tredemølle litt morsommere

1. Varier tempo

Tredemøllen er optimal å bruke til progresjons- og intervalløp fordi du raskt og enkelt kan regulere hastigheten.

Progresjonsløp: Del opp treningøkten i tre like lange intervaller, der du i det første løper i et langsomt og behagelig tempo, deretter øker du til normalt tempo og avslutter i et relativt hardt tempo.

Intervalløp: Varm opp med rolig løping i 10 minutter. Løp deretter tre intervaller á 1000 meter så raskt du klarer. Ta to minutters pause med langsom løping mellom hvert intervall.

2. Bruk TV og musikk

Det er lite som er så behagelig som en spennende film eller god musikk for å få tida til å fly av gårde. Har du tredemølle hjemme, så kan du se en episode eller to av favorittserien din. Trener du på treningssenteret, så er det sikkert en TV-kanal som kan gi deg avkobling, eller du kan løpe i vei med favorittmusikken din på øret. Velg gjerne musikk i høyt tempo, så du blir fristet til å skru opp tempoet du også.