Derfor bør du løpe med korte steg

Rent umiddelbart virker det kanskje logisk at noen lange, gode steg gir ekstra fart på løpeturen, men det er faktisk helt omvendt, hevder eksperter. En ny studie konkluderer med at hvis du vil ha fart på føttene, må du ta kortere og flere steg underveis.

Det har de funnet fram til ved å få en gruppe løpere til først å løpe en tur med 10 prosent lengre skritt enn vanlig og så med 10 prosent kortere skritt. Det viste seg å utgjøre en forskjell for både løpseffektiviteten og risikoen for skader. Når steglengden ble kortere, sank belastningen på føttene og beina, og samtidig brukte de mindre krefter på å løpe. Det motsatte var tilfelle når steglengden økte.

En forklaring kan være at lange steg gjør at du svever høyere i lufta, mens korte steg gjør at du bruker mindre energi på å hoppe og mer på å bevege deg rett fram.