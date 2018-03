Slik kommer du deg ALLTID ut på løpetur

Du liker egentlig å løpe, men akkurat i dag har du litt vondt i hodet og i går var du superstresset. Men i morgen, DA bare skal du ut - hvis det ikke regner da …

Setter dårlige unnskyldninger kjepper i hjulene for løpedrømmen, så har vi et forslag til deg.

For det første; Mosjon er ikke noe du gjør MOT deg selv, men FOR deg selv. Manglende energi, hodepine og stress forsvinner ikke etter en kveld på sofaen: Men en rask løpetur rundt kvartalet med frisk luft i ansiktet og favorittmusikken i ørene, gir deg et pusterom som bare er ditt. Her kan du lade opp batteriene og slippe unna dagens bekymringer - og du trenger ikke løpe en halvmaraton for å merke effekten.



For det andre; Hvis du bare orker å løpe når det er sol og vindstille, så er det ikke så mange muligheter på våre breddegrader. Så husk at det ikke finnes dårlig vær, bare dårlige klær.





