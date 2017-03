I starten er det viktig at musklene får så mye oksygen som den trenger. Ellers fungerer det ikke. Og de får ikke oksygen uansett hvordan du puster. Det er veldig viktig at du ikke puster overfladisk, men derimot sørger for å trekke pusten helt ned i lungene. Hvis pustingen blir for overfladisk, vil ikke oksygen nå ut til verken blodet eller musklene. Og da presser du deg selv mer enn du har godt av.

Prøv og pust inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Du kan nemlig fort komme til å trekke pusten gjennom magen - og det gir både hold og gjør deg unødig sliten.

Ved å trekke pusten gjennom nese og munn, vil du også få en slags meditativ opplevelse, som ofte får deg til å kunne løpe mye lenger. Win!