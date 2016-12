Så rask blir du med et mantra

Du kjenner sikkert øyeblikket under løpet eller den lange treningsøkta, når det blir ekstra tøft og en stemme begynner å hviske til deg at det bare er å stoppe, at du ikke bør fortsette og at det ikke er sunt.



Det er imidlertid et enkelt redskap som kan få deg gjennom krisen: Si til deg selv at du klarer det, og at du skal fortsette å presse deg selv videre.