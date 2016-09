Seks ting som gjør deg til en bedre løper

Det handler verken om bedre løpesko, de nyeste GPS-klokkene, lekkert løpetøy eller andre ting i den retning. Det er mye enklere og lettere tilgjengelig enn som så, og faktisk kan du allerede nå endre disse seks vanene og bli en bedre løper.

1. Vær konsekvent

Vil du booste løpeformen kan det være lurt å ha et bestemt fokus i hver løpeøkt. Vær konsekvent med fokuset og bytt på å løpe lange turer i lavt tempo og intervalltrening med høy puls.

2. Sett fart på beina

Go, go, go! Skal du bli en bedre løper så må du stimulerer de eksplosive muskelfibrene. Dette gjør du aller best ved å løpe raske intervaller.