2. Du er overvektig

Derfor er det så viktig

Jo mindre vekt du skal flytte på når du løper, desto mindre energi krever det. Vil du løpe fortere, er det en effektiv snarvei å kvitte seg med overflødig fett.

En tommelfingerregel sier at du vinner to–tre sekunder per kilometer for hver kilo du mister. Går du ned åtte kilo, kan du slå av halvannet til to minutter av 5-kilometertiden din. Samtidig kan du glede deg over at lavere vekt er mindre belastende for muskler og ledd.

Prøv dette

Løsningen er enkel, men ikke nødvendigvis lett: Slank deg. Hard trening forbrenner kalorier, men hvis du vil gå ned i vekt, må du se på hva du spiser.

4 slankende råd

Reduser mengdene. Spis mye grønnsaker til alle måltidene. Sats mer på proteinkilder som egg, fjærkre, fisk og skyr. Kutt ned på sukker, alkohol, brød, pasta, ris og poteter.

Her finner du inspirasjon og ideer til effektive slankekurer, hvis du ønsker å gå ned i vekt.