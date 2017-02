Slik unngår du at nesen renner når du trener

Temperaturen er tett på frysepunktet, du er kommet godt i gang på løpeturen og så begynner den - nesen - å renne. Kanskje ikke så mye, men nok til at det er irriterende, og at du er nødt til å tørke snørret med ermet. Ikke spesielt delikat!

Nesen renner fordi det dannes mer slim, og det er som regel et tegn på at kroppen din fungerer som den skal. Selvsagt kan du ha en uoppdaget allergi eller en begynnende forkjølelse - det får nesen til å produsere mer slim som kan skylle ut det uønskede. Men for de fleste begynner nesen å renne å kaldt vær, fordi luften er tørr.

Nesen vil helst holde seg så fuktig at uønskede og kanskje sykdomsframkallende partikler fanges fra luften, og ikke kommer lenger inn i kroppen. Og hvis du raser av gårde og trekker inn mer og mer tørr luft, så begynner nesen å jobbe for deg. Løsningen er altså å holde nesen så fuktig som mulig i den tørre vinterluften.