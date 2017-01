Slik unngår du toalettbesøk når du løper

1. Mange løpere drikker rett før løpsstart, men det er ikke nødvendig. Slutt å drikke cirka en time før, og nøy deg med å skylle munnen rett før start. Du må selvsagt ha væskebalansen i orden - men du skal ikke være overhydrert.

2. Har du en hoppende løpestil, kan det faktisk øke trangen til det helt store dobesøket. Forestill deg at det er et loft tre centimeter over hodet ditt, som du ikke må treffe når du løper. Noen løpeklokker har også en funksjon som måler hvor mye du beveger deg opp og ned når du løper, og gir deg muligheten til å redusere det.





3. Det tar tid å fordøye fettholdige og fiberrike matvarer. Derfor bør du redusere inntaket av fete sauser og frityrstekt mat et par dager før løpet. En biff tar også lang tid å fordøye. I stedet har du nå en god unnskyldning for å spise hvitt brød.