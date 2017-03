Hvorfor gjøre de samme feilene som alle andre som starter med løping? Unngå de verste nybegynnerfeilene ved å følge disse rådene.





Tips: Følg et løpeprogram i stedet for bare å løpe på måfå. En tommelfingerregel sier at du kan øke løpedistansen med 10 prosent i uka. Løper du fem kilometer allerede den første uka, så kan du øke med 0,5 km den neste uka.

2. Du trener for hardt på hviledagene

Dagen etter en lang løpetur, er det viktig at kroppen får lov til å restituere seg. Dette er spesielt viktig hvis du er over 40 år, for jo eldre du er, desto lenger tid trenger kroppen på å bli klar igjen.

Tip: Er du i god form, så er det greit med en liten luntetur. Men ellers kan du gå en tur, sykle eller svøemm - hvis det skulle være helt umulig for deg å holde deg i ro.