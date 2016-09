Tre utbredte myter om løping du VIRKELIG ikke må tro på

Du trenger bare å trene kondisjon

Det er en stor misforståelse! Selv om løping er en strålende form for kondisjonstrening, så er det minst like viktig å trene styrke. Det gjelder uansett om du forsøker å gå ned i vekt eller ikke. Faktisk vil du oppleve at du forbedre løpingen hvis du begynner å kombinere det med knebøy og utfall.

Det er farlig å løpe hvis man er gravid

Med mindre du plutselig har tenkt til å løpe maraton mens du er høygravid, kan du fint løpe under svangerskapet. For noen blir det faktisk enklere å føde hvis man holder seg i form når man er gravid. Snakk med legen din, hvis du er i tvil om hvordan du skal holde treningen ved like under graviditeten.