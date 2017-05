Er du en av mange løpere som alltid dropper oppvarmingen? Da er du i høyrisikosonen for å havne i en annen stor gruppe. Nemlig den gruppe løpere som blir skadet. Forskere anslår at halvparten av alle løpere blir skadet årlig.

Det finnes flere årsaker til at det oppstår en løpeskade. En av de vanligste er at du ikke er ordentlig varm, og starter for hardt. Jo varmere muskler, leddbånd og sener er, desto lavere er risikoen for en skade.

Seks øvelser for å unngå løpeskader

1. Stå med armene ned langs siden. Gjør sidebøyninger vekselvis til høyre og venstre side. 10 stk. til hver side.

2. Stå med armene i kors foran brystet. Rotér overkroppen vekselvis til høyre og venstre side.10 stk. til hver side.

3. Stå med strake ben. Len deg forover med strake armer, og forsøk å nå gulvet. Rett deg så opp igjen. 10 stk.