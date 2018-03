Squat og søppel i god kombinasjon

Navnet plogging er en kombinasjon av jogging og det svenske “plocka upp”, som betyr å plukke opp. Og i tillegg til den gode følelsen du får av å rydde opp i naturen, gir den nye trenden deg også en alle tiders mulighet til å få enda mer ut av løpeturen. Tenk bare på alle knebøyene du kan gjøre når du likevel må bøye deg etter møkk og søppel.

Faktisk blir kroppen utfordret på mange fronter hvis du går for søppel i alle kriker og kroker av naturen, og bøyer og strekker deg godt. Du får også flettet inn intervalltrening helt naturlig hvis du setter opp farta litt mellom søppelpostene.

Frister det med plogging, er det eneste du trenger en søppelsekk og eventuelt et par plasthansker hvis du er av den sarte typen. Underveis kan du legge søppelet i en søppelbøtte. Hvis det ikke er så mange av dem, kan du glede deg over at du får litt ekstra armtrening når du nærmer deg sluttspurten med en tung pose over skulderen.

Plogging på Instagram

Plogging sprer seg over hele verden. Her er noen plogging-poster fra Instagram - du kan sjekke de seneste Instagram-postene med #plogging her.